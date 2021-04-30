Kızılay'dan Köylerde ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli - Son Dakika

Kızılay'dan Köylerde ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli
30.04.2021 11:34
Türk Kızılayı Şaphane Şubesi tarafından köylerde ihtiyaç sahibi ailelere yiyecek ve gıda yardımının aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.
Türk Kızılayı Şaphane Şubesi tarafından köylerde ihtiyaç sahibi ailelere yiyecek ve gıda yardımının aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.
Şaphane'de Ramazan ayı boyunca aralıksız köylerdeki ihtiyaç sahibi gıda yardımı yapan Türk Kızılay Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı başlangıcından itibaren köylere giderek ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve gıda yardımında bulunuyoruz. Genel merkezimiz tarafından gönderilen elbiseler ve gıda malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelere gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarımızla bizzat teslim ediliyor. Bizlere yardımcı olan mahalle muhtarlarına teşekkür ediyoruz. Şaphane Türk Kızılayı olarak çalışmalarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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