Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Kur'an kursu öğrencilerine yardım
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Kızılay'dan Kur'an kursu öğrencilerine yardım

40 dakika önce

Türk Kızılayı Sorgun Şubesi tarafından ilçede hizmet veren Medine Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencilerine, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Kızılay'dan Kur'an kursu öğrencilerine yardım, System.String[]
Türk Kızılayı Sorgun Şubesi tarafından ilçede hizmet veren Medine Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencilerine, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer, Müftülüğe bağlı Kur'an kursunda yaklaşık 260 öğrencinin kaldığını söyledi.
Ateşer, "Kur'an kursumuzda Yozgat merkez ve çevre köylerden de gelen öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Bizler de Türk Kızılayı olarak bu öğrencileri sevindirmek istedik. Onlara giysi ve yiyecek yardımında bulunduk." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:04 Kaynak: AA
Türk Kızılayı, Sorgun, Güncel
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