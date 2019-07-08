Kızılay'dan Kur'an kursu öğrencilerine yardım
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Türk Kızılayı Sorgun Şubesi tarafından ilçede hizmet veren Medine Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencilerine, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.
Türk Kızılayı Sorgun
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:04 Kaynak: AA
Şubesi tarafından ilçede hizmet veren Medine Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencilerine, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.
Türk Kızılayı Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer, Müftülüğe bağlı Kur'an kursunda yaklaşık 260 öğrencinin kaldığını söyledi.
Ateşer, "Kur'an kursumuzda Yozgat
merkez ve çevre köylerden de gelen öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Bizler de Türk Kızılayı olarak bu öğrencileri sevindirmek istedik. Onlara giysi ve yiyecek yardımında bulunduk." dedi.
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