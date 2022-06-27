Tiryaki, "2021-2022 eğitim-öğretim yılında yapılan LGS ve YKS sınavlarında ilk 10'a girecek olan 20 öğrenciye 500'er lira nakdi yardımda bulunacağız. Bu sayede öğrencileri tebrik ederken başarıyı da teşvik etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kızılay, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kızılay'dan LGS ve YKS'de başarı sağlayan öğrencilere nakdi destek - Son Dakika

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