Kızılay'dan Muğla'da evi yanan aileye yardım etti - Son Dakika

Türk Kızılay, Muğla'da çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye yardım elini uzattı.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi ekipleri, Karabağlar Yaylasında evleri yandığı için traktör römorkunda kalan aileyi ziyaret etti. Burada, 52 yaşındaki Mehmet Ali Ünal ile görüşen ekipler, ailenin acil ihtiyaçlarını belirledi.

Ekipler, Ünal ailesine mobilya, mutfak malzemeleri, kıyafet ve gıda kolisi yardımında bulundu.

Yaşadıkları ev tamamen yanan Mehmet Ali Ünal, bankaya kredi borcu bulunduğunu ve borcu ödemek için büyükbaş hayvanlarını sattığı 40 bin liranın da yangında tamamen yandığını söyledi.

Aile olarak geçimlerini çiftçilikten sağladıklarını belirten Ünal, "Yangının olduğu gün kent merkezinden alışveriş yapıp eve geldim. Geldiğimde yangını gördüm. İlk çocukların odası tutuşmuş. Televizyonun yanından çıktı herhalde. Çocuklar yangını görünce çıkmışlar. Allah'tan can kaybı olmadı." dedi.

Yangın sonrasında Menteşe Kaymakamlığı, Menteşe Belediyesi, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinin kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan Ünal, yanan evlerinin yerine yapacakları ev için destek beklediklerini ifade etti.

3 gündür bir traktörün römorkunda gecelediklerini anlatan Ayşe Ünal ise, "Yangında mutfağımız da tamamen yandı. Hayırseverlerin bize mutfak eşyası yardımında bulunmasını istiyorum." diye konuştu.