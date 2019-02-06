Kızılay'dan Muğla Polisine Teşekkür

Kızılay'ın kan ihtiyacının karşılanmasında Muğla Emniyet Müdürlüğü personelinin verdiği katkımlar nedeniyle Türk Kızılay'ı Marmaris Kan Merkezi yetkilileri Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kızılay'ın kan ihtiyacının karşılanmasında Muğla Emniyet Müdürlüğü personelinin verdiği katkımlar nedeniyle Türk Kızılay'ı Marmaris Kan Merkezi yetkilileri Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.



Her yıl polis günü olarak kutlanan 10 Nisan gününün içerisinde bulunduğu hafta içerisinde kan bağışı kampanyası düzenleyen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü personelini vatandaşlar da yalnız bırakmayarak destek veriyorlar. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Merkezi ve İlçelerinde 'Kan Ver, Hayat Ver" sloganı ile 6 gün süren kan bağışı kampanyası düzenlenmişti. Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'nın kan bağışında bulunması ile başlayan kampanyada emniyet personelinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da kan bağışında bulunmuşlardı.



Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'yı makamında ziyaret eden Türk Kızılayı Marmaris Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Serpil Öner ve Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Adem Sali 2018 yılı içerisinde 510 Muğla İl Emniyet Müdürü personelinin gönüllü olarak kan bağışında bulunduğunu belirterek teşekkür ettiler.



Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisinin ve personelinin Türk Kızılayının her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Emniyet Müdürü Çetinkaya bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kan bağışı kampanyalarının düzenli olarak devam edeceğini de sözlerine ekledi. - MUĞLA

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