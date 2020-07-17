Kızılay'dan Muş'a aşevi - Son Dakika

Türk Kızılay, eğitimci iş adamı Gıyasettin Bingöl'ün bağışıyla Muş il merkezinde günde 5 bin kişiye sıcak yemek sağlayacak bir aşevi inşa edecek.



Bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin günlük sıcak yemek ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla kurulacak olan aşevi için gerekli protokol Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ve Hayırsever Gıyasettin Bingöl arasında imzalandı. Gıyasettin Bingöl, memleketi Muş'ta ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa destek verebilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Projenin 152 yıllık köklü geçmişiyle bütün dünyaya örnek bir iyilik hareketi haline gelen Türk Kızılay'la birlikte yürütülecek olmasının kendisine kıvanç verdiğini dile getiren Gıyasettin Bingöl, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürecek her türlü iş birliğine hazır olduğunu belirtti.



Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise, gücünü bağışçılarından alan Türk Kızılay'ın merhamet eli sayesinde yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok köşesinde ihtiyaç sahiplerine umut olunduğunu belirtti. İyilik hareketlerine destek veren herkese teşekkür eden Davut Gürkan, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasındaki köprüyü en doğru şekilde kurmaya devam edeceklerini belirtti. - BURSA