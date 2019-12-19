Kızılay'dan Nusaybin'deki anaokulu öğrencilerine oyuncak hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay'dan Nusaybin'deki anaokulu öğrencilerine oyuncak hediyesi - Son Dakika

Kızılay'dan Nusaybin'deki anaokulu öğrencilerine oyuncak hediyesi

6 saat önce

Türk Kızılay'ı Mardin'in Nusaybin Şubesi ilçedeki anaokullarında eğitim gören öğrencilere oyuncak dağıttı.

Kızılay'dan Nusaybin'deki anaokulu öğrencilerine oyuncak hediyesi, System.String[]

Türk KızılayMardin'in Nusaybin Şubesi ilçedeki anaokullarında eğitim gören öğrencilere oyuncak dağıttı.


Türk Kızılay'ı Gaziantep Ülke Alan Koordinatörlüğü ve Kızılay bağışçıları destekleriyle alınan oyuncaklar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Kızılay Şube Başkanı İlamettin Ay tarafından anasınıflarda okuyan öğrencilere dağıtıldı.


Oyuncakların okullara gönderildiğini belirten Çetin, Kaymakam Bülent Pekdemir İlkokulu'nda oyuncakların dağıtıldığı programa katıldı. Çetin, katkılarından dolayı Nusaybin Kızılay Şube Başkanı Ay ve yönetimine teşekkür etti.


Türk Kızılay'ı olarak kan bağışlarından yardıma muhtaç ailelere yapılan yardımlara kadar birçok alanda hizmet verdiklerini hatırlatan Kızılay Şube Başkanı İlamettin Ay, bu sefer de ilçede okuyan tüm anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediyeler dağıttıklarını söyledi. Ay, desteklerinden dolayı Türk Kızılay'ı Gaziantep Ülke Alan Koordinatörlüğü, Kızılay bağışçıları, Nusaybin Kaymakamlığı, belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini ifade etti. - MARDİN

Nusaybin, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
23:59 Zonguldak yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-ek - Son Dakika
23:57 Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika
23:56 Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez toma kullandı - Son Dakika
23:56 Spor trabzonspor-altay maçının ardından - Son Dakika
23:56 "2. İstanbul Art Show" sanat fuarı açıldı - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 00:04:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay'dan Nusaybin'deki anaokulu öğrencilerine oyuncak hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]