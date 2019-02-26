Kızılay'dan Öğrenci ve Dar Gelirli Ailelere Yardım
1 saat önce
Kızılay Derneği Hakkari Şubesi, Şemdinli ilçesinde öğrenci ve dar gelirli ailelere yardımda bulundu.
Kızılay
Derneği Hakkari
Şubesi, Şemdinli
ilçesinde öğrenci ve dar gelirli ailelere yardımda bulundu.
Başarılı olan öğrencileri ödüllendiren Kızılay Derneği Hakkari Şubesi, ilçedeki dar gelirli yaklaşık 100 aileye de giyim ve battaniye yardımı yaptı.
Şemdinli Kızılay Derneği gönüllüleri, önceden tespit ettikleri aileleri evlerinde ziyaret ederek, yardım paketlerini teslim etti.
Kızılay Derneği gönüllülerinden Yaser Özer, Kızılay Derneği Hakkari Şubesi'nden gelen yardımları dağıttıklarını belirterek, "Yaklaşık 150 öğrenci ve 100 aileyi ziyaret ettik. İlçede şubemizin açılmasıyla bu tür yardımları daha fazla yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:07 Kaynak: AA
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