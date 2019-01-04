Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Öğrencilere Giyecek Yardımı

Kızılay'dan Öğrencilere Giyecek Yardımı

1 saat önce

Ordu'nun Kabataş ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere, Fatsa Kızılay Şubesi tarafından giysi yardımı yapıldı.

Kızılay'dan Öğrencilere Giyecek Yardımı, System.String[]
Ordu'nun Kabataş ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere, Fatsa Kızılay Şubesi tarafından giysi yardımı yapıldı.

Kış aylarında ihtiyaç sahibi öğrencilerin üşümemesi için çaba sarf ettiklerini ifade eden Fatsa Kızılay Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, "Milli Eğitim Müdürümüz ve muhtarlarımız bizlere ulaştılar. Yaptığımız giyim yardımı ile öğrencilerimizin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Okulların başlamasından sonra ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit edip kıyafet yardımlarımızı yapıyoruz. Giyim yardımında öğrenciler için kışlık montlardan pantolona kadar çok sayıda kıyafet bulunmaktadır. Her zaman insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, onların bir eksikliğini gidermek için uğraşıyoruz. Kızılay olarak her zaman yardım için hazırız ve insanlarımıza burada olduğumuzu göstermek için çalışıyoruz" dedi.

Kabataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Pehlivan da Kızılay yetkililerine teşekkür etti. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:58 Kaynak: İHA

Kabataş, Ordu, Fatsa, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 Yıl Önce Eşini Kaybeden İşçi Emeklisi, Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor

Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı Paladyumun Ons Fiyatı 16 Yılın Ardından İlk Kez Altını Geride Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:24:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Öğrencilere Giyecek Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]