Kızılay'dan Öğrencilere Giyim Yardımı
1 saat önce
Kızılay Sungurlu İlçe Temsilciliği, ilkokul öğrencilerine 5 koli giyim yardımında bulundu.
Kızılay Sungurlu
İlçe Temsilciliği, ilkokul öğrencilerine 5 koli giyim yardımında bulundu. Hazırlanan yardım kolileri Kızılay Sungurlu İlçe Koordinatörü İbrahim Çırakoğlu tarafından okul müdürüne teslim edildi.
Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen 5 koli giyim malzemesini Habib Güleser Öztaş İlkokulu Müdürü Ertuğrul Bostancı'ya teslim ettiklerini söyleyen Kızılay Sungurlu İlçe Koordinatörü İbrahim Çırakoğlu, yardımların devam edeceklerini söyledi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:51 Kaynak: İHA
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