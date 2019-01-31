Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Öğrencilere Giyim Yardımı

Kızılay'dan Öğrencilere Giyim Yardımı

1 saat önce

Kızılay Sungurlu İlçe Temsilciliği, ilkokul öğrencilerine 5 koli giyim yardımında bulundu.

Kızılay'dan Öğrencilere Giyim Yardımı, System.String[]
Kızılay Sungurlu İlçe Temsilciliği, ilkokul öğrencilerine 5 koli giyim yardımında bulundu. Hazırlanan yardım kolileri Kızılay Sungurlu İlçe Koordinatörü İbrahim Çırakoğlu tarafından okul müdürüne teslim edildi.

Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen 5 koli giyim malzemesini Habib Güleser Öztaş İlkokulu Müdürü Ertuğrul Bostancı'ya teslim ettiklerini söyleyen Kızılay Sungurlu İlçe Koordinatörü İbrahim Çırakoğlu, yardımların devam edeceklerini söyledi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

Sungurlu, Kızılay, Güncel
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