Kızılay'dan öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Kızılay'dan öğrencilere kırtasiye yardımı

2021 eğitim sezonunda yüz yüze eğitim yapan okullarda birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye yardımında bulunuldu.

Kızılay'dan öğrencilere kırtasiye yardımı, System.String[]

2021 eğitim sezonunda yüz yüze eğitim yapan okullarda birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye yardımında bulunuldu.

Kızılay Düzce Şubesi tarafından okul sezonunun açılmasıyla birlikte okullara malzeme yardımı da götürülmeye başlandı. Kızılay Başkanı Halil Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri yüz yüze eğitimin yapıldığı Doğanlı, Osmangazi ve Üçköprü İlkokulu 1. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek onlara hazırlanan kırtasiye paketlerini hediye ettiler. Ziyaret sırasında öğrencilere Kızılay hakkında da bilgiler verildi. Kızılay Başkanı Halil Aydın, öğrencilere kırtasiye yardımlarının devam edeceğini belirterek "Kızılay olarak her yıl okullarda öğrencilere başta kırtasiye olmak üzere çeşitli yardımda bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda öğrencilerimize okul kıyafetleri konusunda da destek vermiştik. Ziyaretlerimiz sırasında öğrencilerimize Kızılay hakkında da bilgiler aktarıyoruz. Kızılayın amaçları ve faaliyetlerini okula yeni başlayan öğrencilere anlatılması öğrencilerimizin kızılay hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir' dedi. - DÜZCE

Kızılay'dan öğrencilere kırtasiye yardımı
Kızılay'dan öğrencilere kırtasiye yardımı
Kızılay'dan öğrencilere kırtasiye yardımı
Kızılay'dan öğrencilere kırtasiye yardımı
Kızılay'dan öğrencilere kırtasiye yardımı
Kızılay'dan öğrencilere kırtasiye yardımı

Halil Aydın, Kızılay, Düzce, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay'dan öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

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