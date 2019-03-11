Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Öğüş Ailesine Yardım Eli

Kızılay'dan Öğüş Ailesine Yardım Eli

1 saat önce

Ağrı'da Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren köyünde yaşayan Öğüş ailesine Kızılay Ağrı Şubesi yardım eli uzattı.

Kızılay'dan Öğüş Ailesine Yardım Eli, System.String[]
Ağrı'da Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren köyünde yaşayan Öğüş ailesine Kızılay Ağrı Şubesi yardım eli uzattı.

Basında zihinsel engelli eşine bakan ve 4 kızını zor şartlar altında okutan Gülcan Öğüş'ün haberinin yayınlanmasının ardından harekete geçen Kızılay Ağrı Şubesi, aileyi evinde ziyaret etti.

Beraberindeki Kızılay gönüllülerince köye giden Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı ve yönetim kurulu üyeleri, anne Gülcan Öğüş'ten çocukları ve eşi hakkında bilgi aldı.

Tatlı ve beraberindekiler aileye 2 koli gıda, çocuklar için elbise ve bot yardımında bulundu.

Çocuklara oyuncak da hediye eden Tatlı, yaptığı açıklamada, Kızılay olarak her zaman ailenin yanında olacaklarını ve yardımlara devam edeceklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere yardımlarının sürdüğünü ifade eden Tatlı, "Ben bir kez daha gördüm ki ailenin çatısı annedir. Siz, eşiniz ve çocuklarınız için çektiğiniz bunca sıkıntıya göğüs gererek şükrediyorsunuz. Bu onurlu duruşunuzdan dolayı size çok teşekkür ederim. Bizler ilerleyen süreçlerde sizi ziyaret edip yardımlarda bulunacağız. Kendini yalnız hissetmeyin. Türkiye'de ve dünyada milyonlarca insanın umudu olan ve herkese kucak açan Kızılay, sizinledir." diye konuştu.

Anne Öğüş ise yardımlardan dolayı Tatlı ve beraberindekilere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:36 Kaynak: AA

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