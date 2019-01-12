Kızılay'dan Okula Teşekkür Belgesi

Fatsa Kızılay Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, 136 ünite kan bağışında bulunan okula teşekkür belgesi verdi.

Fatsa Kızılay Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, 136 ünite kan bağışında bulunan okula teşekkür belgesi verdi.



Fatsa'da öğretmen ve öğrencilerin düzenlediği kan bağışı kampanyasında 136 ünite kan bağışı toplandı. Kan bağışında bulunan Fatsa Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Kızılay Fatsa Şube Başkan Erdi Şevketoğulları, okul idarecilerine ve öğrencilere Kızılay'a karşı göstermiş oldukları duyarlı davranışlardan dolayı teşekkür belgesi verdi. Şevketoğulları, "Fatsa Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile geçtiğimiz günlerde yaptığımız kan bağışı kampanyasında 136 ünite kan bağışı gerçekleşmişti. Bu güzel çalışmalarda emeği geçen okul müdürümüz Gökhan Kıran başta olmak üzere öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize kan bekleyen hastalar adına teşekkürlerimizi ilettik" dedi. - ORDU

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Soner Ergen'i Ziyaret Eden Ali Koç: Soner En Yakın Zamanda Tribünde Olacaktır

Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Türkiye'den İnsansız Hava Aracı Alımı Anlaşması İmzaladık

Köpek Saldırılarıyla İlgili Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'den Uyarı: Saldırılar Artabilir

Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada