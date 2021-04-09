Kızılay'dan Önemli Bir Etkinlik Daha! - Son Dakika

Ramazan ayı için "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, bir yandan gerçek ihtiyaç sahiplerine destek olurken diğer yandan da modern ve örnek projeleriyle hayırseverlere ulaşmaya çalışıyor.

Teşekkür ve Dayanışma Programı Canlı Yayınlanacak

Saat 16:00'da başlayacak canlı yayın etkinliğinde hem Kızılay'a güç katarak ihtiyaç sahiplerine el uzatan bağışçılara teşekkür edilecek hem de iyiliğin sürekliliği ve dayanışmanın devamlılığı için hayırseverlerin desteği alınacak. Bununla birlikte Kızılay'ın yurt içinde ve yurt dışında yaptığı faaliyetler, dokunduğu gönüller, milletimize sunduğu hizmetler paylaşılacak.

Programı takip etmek isteyen herkes Kızılay'ın tüm sosyal medya hesaplarından programı canlı olarak izleyebilecekler.

Destek olmak isteyen hayırseverler ise www.kizilay.org.tr'den kredi/banka kartıyla, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve bankalarda bulunan Kızılay bağış hesaplarından, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, Kızılay mobil uygulamasından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Kızılay Posta Çeki hesabından ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağışlarını ulaştırabilecekler.