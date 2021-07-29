Kızılay'dan orman yangınlarından etkilenenlere destek - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu afet uzmanlarıyla bölgede yardım çalışmaları yürüten Kızılay, Muğla'nın Marmaris ilçesi, Osmaniye, Adana ve Mersin'deki orman yangınlarından etkilenenlere ve çalışanlara destek oluyor.

Yurdun güneyinde farklı noktalarda meydana gelen orman yangınları vatandaşları olumsuz etkiledi. Orman yangınları bölgelerinde çalışma yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlar için Kızılay'ın afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekipleri ise yardım ulaştırmak için seferber oldu. Kızılay, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Muğla'nın Marmaris ilçesi, Adana, Osmaniye ve Mersin'de meydana gelen orman yangınlarından etkilenenler ile yangına müdahale eden ekiplere beslenme desteği veriyor.

GIDA YARDIMLARI YAPILIYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenenlere yardımlarını sürdüren Kızılay, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ile Karacalar mevkiinde, Adana Aladağ'da, Mersin'in Silifke ilçesinde, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangınlarında da ekipleriyle çalışma yürütüyor. Şubeleriyle afet uzmanları ve gönüllülerini orman yangını bölgelerine seferber eden Kızılay, mobil beslenme araçları, sahra mutfakları ve bölgelerde bulunan aşevlerinde yaptığı hazırlıklarla beslenme yardımları yapıyor.