Kızılay'dan örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay'dan örnek davranış - Son Dakika

Kızılay'dan örnek davranış

6 saat önce

Türk Kızılayı Çorlu Şubesi yönetim kurulu üyeleri Çorlu Şehitliği'nde temizlik ve bakım, onarım çalışması yaptı.

Kızılay'dan örnek davranış, System.String[]

Türk Kızılayı Çorlu Şubesi yönetim kurulu üyeleri Çorlu Şehitliği'nde temizlik ve bakım, onarım çalışması yaptı.


Türk Kızılay Çorlu Şubesi ana faaliyet konularının dışında sosyal sorumluk projelerine de imza atarak Çorlu genelinde çeşitli çalışmalar yapıyor.


Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Çorlu Şehitliğinde çalışma yaptı. Bakıma ihtiyaç duyan yerlerde bakım, onarım gerektiren alanlarda ise onarım yapan Kızılay yöneticileri, Çorlu Şehitliği'nde bir de genel temizlik çalışması yaptı. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
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