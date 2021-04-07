Kızılay'dan Ramazan'da 8 milyon ihtiyaç sahibine 225 milyon TL yardım - Son Dakika

Kızılay'dan Ramazan'da 8 milyon ihtiyaç sahibine 225 milyon TL yardım

Kızılay Başkanı, "8 milyon ihtiyaç sahibine 225 milyon TL değerinde yardım bütçesi planladık"

İSTANBUL - Kızılay 2021 yılı Ramazan ayı yardım hedeflerini açıkladı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Bu Ramazan 8 milyon ihtiyaç sahibine 225 milyon TL değerinde yardım bütçesi planladık" dedi.

Türk Kızılay'ı tarafından 2021 yılında Ramazan ayı yardımları için planlanan hedefler açıklandı. Kızılay'ın Beyoğlu'nda bulunan şubesinde gerçekleştirilen programda, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında izlenen yol, yöntem ve esaslar anlatıldı.

Programda konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bu sene Ramazan ayında 8 milyon ihtiyaç sahibine 225 milyon TL'lik bir yardım bütçesi planladıklarını belirterek, yakın zamanda afetlerden etkilenen illere ve yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine de yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılacağını söyledi. Kınık, pandemiden etkilenen işletmeciler için de destek planlarının olduğunu, bu bağlamdaki çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

8 milyon ihtiyaç sahibine 225 milyon TL yardım

Ramazan ayı için ihtiyaç sahiplerine toplam 225 milyon TL'lik bir yardım bütçesi planladıklarını söyleyen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kulaklarımız 'Hilal olsun' kampanyamıza alışık, aşina, bu senede de aynı duygularla bu kampanyamızı sürdüreceğiz. 2021 yılında 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için 225 milyon TL'lik bütçe planlıyoruz. Hali hazırda bir kısmını ayırdık, bir kısmını da Ramazan ayı içerisinde planlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Üzerinde güneş batmayan iyilik hareketi olan "Hilal-i Ahmer" dünyanın en doğusundan en batısına kadar delegasyonlarıyla beraber, yurdumuzun 81 ilinde bine yakın ilçe ve beldesine 60 bin gönüllüsüyle Allah'ın izniyle ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye, onların hatırlarını sormaya ve onlarla acıları, sıkıntıları, mutlulukları paylaşmaya çalışacak. 26 sabit 44 seyyar aşevimizde bu sene Ramazan'da 2 milyon 256 bin kişiye sıcak iftar menüsü çıkarmayı planladık. Kurban bereketimiz yıl boyu sürüyor ve Ramazan'ı da kuşatıyor. Kurbanlarımızın dağıtımına devam ediyoruz. Ramazan ayında da, elimizde kalan 570 bin adet yaklaşık birer kiloluk, kavurma konservelerimizi 2 milyon 280 bin insana ulaştıracağız" dedi.

Afetten etkilenen illere 23 milyon TL'lik yardım

Kızılay olarak nakit alış veriş çekleri ve mobil alış veriş kodlarıyla yardımların yanı sıra gelenekse yardımların da devam edeceğini söyleyen Dr. Kınık, yakın zamanda afetlerden etkilenen illere de 23 milyon TL'lik yardım ulaştırılacağını belirterek, "Ramazan kolilerimiz, gıda kolilerimiz yine kapılarımızın önünde ihtiyaç sahipleriyle buluşacak. Nakit olarak yaklaşık 206 bin aileye Ramazan'da 500'er TL'lik yardım yapacağız. Toplamda 103 milyon TL olan bu yardım Ramazan'da ailelerimize hızlı bir şekilde ulaştırılacak. Bazı illerimiz geçtiğimiz aylarda afeti yaşadı. Afetin etkileri bu illerimizde devam etmektedir. En yakın, en acı depremi, felaketi yaşayan ilimiz olan İzmir başta olmak üzere, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli e Giresun'da afetten etkilenen vatandaşlarımıza şubelerimiz aracılığıyla 23 milyon TL'lik nakit yardım ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Çocuklar için "Çocuk Ramazan kolisi"

İhtiyaç sahibi ailelerdeki çocukları da düşündüklerini söyleyen Kerem Kınık, "Çocuklarımıza Ramazan'ın farklı bir ay olduğunu ve atmosferini hissettirmek için küçük hediyeler hazırladık. Bağışçılarımızın desteğiyle 300 bin "Çocuk Ramazan Kolisi" hazırlandı. Bunlar 400 bin çocuğumuza ayrı ayrı ulaştırılacak. Ramazan'da onların dimağlarında tatlı bir anı bırakmak için bağışçılarımızın desteğiyle bunu yapıyoruz. Geçen sene de yapmıştık. Bu sene de "Ramazan çocuk ikram paketimiz" 400 bin çocuğa, yavrumuza ulaşmış olacak. Hem Ramazan hem ayı içerisinde hem de İnşallah bayrama yakın dönemde dağıtımını bitirmek üzere yaklaşık 300 bin kişiye bir giyim, bir bayramlık yardımız yapacağız" şeklinde konuştu.

"Arakanlı kardeşlerimize Ramazan kolilerini ulaştıracağız"

Yurtdışındaki delegasyonlarla, özellikle Arakan'daki ihtiyaç sahipleri olmak üzere, birçok kişiye yardımda bulunduklarını ve Ramazan ayında da bu yardımların devam edeceğini ifade eden Kerem Kınık, "18 farklı ülkede bulunan delegasyonumuz 102 bin gıda kolisini yaklaşık 612 bin faydalanacağı kolileri de yurtdışında İnşallah dağıtacağız. Gıda kolisinde bazı bölgeleri özellikle zikretmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de Arakan'dır. Yakın zamanda Bangladeş kampları yanan, derme çatma da olsa başını sokacak bir yerleri bulunan ama şu anda aç ve açıkta kalan Arakanlı kardeşlerimize, 20 bin aileye çok hızlı bir Ramazan paketi ulaştıracağız. Yine benzer durumda olan Suriye'deki 20 bin aileye de kolileri ulaştıracağız" diye konuştu.

Pandemiden etkilenen işletmecilere ve çalışanlara destek

Pandemi döneminden etkilenen işletmecilere destek konusunda da çalışmaları olduğunu ve önceki dönemde uygulanan kriterleri bu bağlamda yeniden ele aldıklarını ifade eden Kınık, "Lokantacılar, işletmeciler uzun süredir işletmeleri bir süredir sıkıntı içerisindedir. Bunları birtakım mesleki dayanışma örgütleriyle görüşüyoruz. Geçen sene lokantacılar derneğiyle görüşmüştük. Şu anda 1 milyon civarında lokantacı esnafımız, çalışanımız mağdur durumdadır. Bu vatandaşlarımıza yardım noktasında öncelik vermeye çalışıyoruz. Büyük şirketlerin vermiş olduğu bazı sosyal sorumluluk desteklerini buralara yönlendiriyoruz. Korona nedeniyle etilenmiş sektörlerde bizim klasik parametreleri dışında da o sektörel etkilenmeleri kendi ağlarıyla tespit edip, onlara ulaşmaya gayret ediyoruz" dedi.

Programın sonunda Kızılay'ın bu Ramazan televizyon ve sosyal medya mecralarında yayınlanacak olan reklam filmi izletildi.