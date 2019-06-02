Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Ramazan yardımı
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Kızılay'dan Ramazan yardımı

1 saat önce

Türk Kızılayı Malatya Şubesi tarafından Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

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Türk Kızılayı Malatya Şubesi tarafından Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Dünyanın en büyük yardım kuruluşları arasında yer alan Türk Kızılayı bu Ramazan'da da mazlumlara ve mağdurlara umut oldu. Malatya'da da Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere hazırlanan yardım paketleri gönüllüler tarafından adreslerine ulaştırıldı. Yardım paketlerini alan aileler Kızılay'a duydukları minneti dile getirirken yetkililere teşekkür etti. Gönüllülerle birlikte Ramazan ayı boyunca kapı kapı dolaşarak yardım paketi dağıtan Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kızılay'ın Ramazan'da birçok ailenin yüzünü güldürdüğünü ifade ederek, Türkiye ve dünyada umut olmaya devam edeceklerini belirtti.

Gıda paketlerinin yanı sıra Ramazan boyunca birçok insanla aynı iftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu da yaşadıklarını kaydeden Soylu, Kızılay olarak ilk gün ki aşkla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
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