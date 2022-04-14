Kızılay'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılay'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

14.04.2022 14:45
Kızılay'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

TÜRK Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, ramazan ayında Türkiye genelinde 30'dan fazla AŞ evi ve 74 mobil ikram aracı ile sahada ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırdıklarını söyledi.

TÜRK Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, ramazan ayında Türkiye genelinde 30'dan fazla AŞ evi ve 74 mobil ikram aracı ile sahada ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Türk Kızılay'ın Ankara Ulucanlar'da bulunan AŞ evinde ramazan boyunca her gün ihtiyaç sahipleri için sıcak yemekler hazırlanıyor. Kızılay Dr. Cevat Naki Akkerman AŞ Evi'nde hazırlanan yemekler, iftar ve sahurda vatandaşlara ulaştırılıyor. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, yemeklerin hazırlanması ve dağıtım sürecine katılarak, basın mensuplarına açıklama yaptı. Altan, ramazan ayı boyunda 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacaklarını, bayramda imkanı olmayan ailelerin çocuklarına bayramlık hediye edileceğini söyledi. Altan, "Bu, bağışçılarımızın yüksek gayretleriyle yapılacak. 13 bin kadar personel ve 75 bin gönüllümüz bu çalışmalar için sahada faaliyetlerini sürdürüyorlar. Sadece buradan 10 bin kişilik yemek dağıtımı yapılıyor. Ankara'nın dört bir yanına götürülerek muhtaçlara dağıtılıyor. Kimsesizlerin kaldığı 4 otelde de muhtaçlara yönelik yardımlar devam ediyor. Türkiye genelinde 30'dan fazla AŞ evi, 74 mobil ikram aracı sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Bunların devam edebilmesi için bağışçılarımızın desteğine ihtiyacımız var. Fitre, fidye, iftarlık bağışı yapmak isteyenler '1877'ye mesaj gönderdiklerinde 40 liralık bir bağış yapmış olacaklar. 2868'e mesaj gönderenler 10 lira bağış yapmış olacaklar. Şubelerimize de bağış yapabilirler" ifadelerini kullandı.


Kızılay'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
Kızılay'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
Kızılay'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
Kızılay'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
YORUMLAR
500
Bakan Bilgin : Türk ekonomisindeki büyümeyi sanayi sürüklüyor Bakan Bilgin : Türk ekonomisindeki büyümeyi sanayi sürüklüyor Türk Kızılay, Somali'de yüzlerce aileye ramazan yardımı ulaştırdı Türk Kızılay, Somali'de yüzlerce aileye ramazan yardımı ulaştırdı

İbrahim Altan, Türkiye, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızılay'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek - Son Dakika


Son Dakika
14:42 İdris Naim Şahin hakkında "Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor" iddiasına Saffet Kaya cevap verdi!
14:25 En kötü performans: Galatasaray'ın orta sahası hiç gol atamadı
14:16 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan Züleyha'nın güvenini kazanmak için nasıl bir plan yaptı?
14:14 Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 14'te sabit kaldı
14:11 Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor!
14:10 Dün garson kızları çekmişlerdi bugün sahildeki bikinili kadınları görüntülediler: Pakistanlı sapık yakalandı
14:06 Bahar Candan gündemden düşmüyor! Bu sefer de basın mensuplarının önünde aşka geldi
14:04 Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm
14:02 Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:51:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kızılay'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement