Kızılay'dan Roman vatandaşlara gıda ve temizlik malzemesi desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay'dan Roman vatandaşlara gıda ve temizlik malzemesi desteği - Son Dakika

Kızılay'dan Roman vatandaşlara gıda ve temizlik malzemesi desteği

35 dakika önce

TÜRK Kızılayı, İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde, koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan Roman vatandaşlara, 60 koli gıda ve temizlik malzemesi dağıttı.

Kızılay'dan Roman vatandaşlara gıda ve temizlik malzemesi desteği, System.String[]

TÜRK Kızılayı, İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde, koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan Roman vatandaşlara, 60 koli gıda ve temizlik malzemesi dağıttı.

Türk Kızılayı İzmir Şubesi, koronavirüsle mücadele kapsamında dışarı çıkmayan vatandaşların beslenme ihtiyacını gidermek adına bağışçıların desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından önce dar gelirli vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçen Kızılay ekipleri, Selçuk Belevi ile Menderes'in Pirentepe mevkilerinde yaşamlarını sürdüren Roman vatandaşlara 60 koli gıda ve temizlik malzemesi dağıttı. Selçuk'taki dağıtıma Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ile birlikte CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Konak Kızılay Şube Başkanı Ömür Şanlı da katıldı.

Türk Kızılayı'nın kuruluşundan bugüne yaklaşık 152 yıldır mazlumların sıkıntılarını gideren bir kurum olduğunu ifade eden İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, amaçlarının kendilerine emanet edilen gıda ve giyim malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğuna dikkat çekti. Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulandığını söyleyen Baykalmış, "Bir can bile kaybetmek istemeyiz. Ancak dünya ölçeğinde iyi bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte birçok insan işine gidemiyor. Türk Kızılayı olarak hassasiyetleri yerinde tespit ediyoruz. Zor şartlar altında yaşayan insanlar var. Ticaretle uğraşanlar dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. İnsanlar süreci evlerinde geçiriyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız da günlük işlerle geçinen insanlar. Onlara destek olmak bizim görevimiz" dedi.

İYİLİK HAREKETİNE DESTEK TALEBİ

Türk Kızılayı olarak koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde 150 bin aileye gıda yardımı yaparak, 75 bin hijyen kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini anlatan Baykalmış, yurt dışından geldiği için 14 günlük karantina sürecinde olan misafirlere ise 1 milyon 750 bin öğün yemek dağıtımı yaptıklarını dile getirdi. Şartların düzelmesi için paylaşımın artması gerektiğini belirten Baykalmış, şöyle konuştu: "Biz sahadayız. Ne kadar çok bağış gelirse o kadar çok insana ulaşıyoruz. Bu iyilik hareketine destek vermeleri için vatandaşlara sesleniyoruz. Yardım yapacak insan sayısının artmasını ümit ediyoruz. Yardım kolilerimizde bakliyat ve yağ gibi temel ihtiyaç maddeleri bulunuyor. 800 gramlık 2 kutu kavurma ikramında bulunuyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde ekmek dağıtıyoruz. Salgın nedeniyle ihtiyaçlar arttı. İzmir şube olarak her gün 100 aileye gıda kolisi dağıtılıyor."

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçildiğini hatırlatarak, "Bugünler dayanışma ve yardımlaşma günü. İzmir Kızılayı her zaman olduğu gibi yanımızda. Çadırda yaşayan Roman vatandaşlara gıda ve hijyenik malzeme desteğinde bulundu. İyi ki varsınız" diye konuştu.


Türk Kızılayı, Koronavirüs, Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 07:53 Kaynak: DHA

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