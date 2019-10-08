Kızılay'dan

Eyüpsultan Kızılay Şubesi, Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Şefkat Eli mağazasına kıyafet desteğinde bulundu.



Eyüpsultan Kızılay Şubesi, 5 bin parça giysiyi, "Şefkat Eli" mağazasına teslim etti. Türk Kızılayı Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis, Eyüpsultan Belediyesi'yle koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: "Eyüpsultan Belediyemizin bütün birimleriyle koordinasyon halinde çalışmaktan dolayı mutluyuz. Bugün de Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şefkat Eli Mağazası'na 57 koli 5 bin parça kıyafet desteği vermiş bulunuyoruz. İlçedeki vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırabileceğini düşündüğümüz kurumlardan olan Eyüpsultan Belediyemize bunları aktardık. Saklama, depolama açısından ve dağıtım koşulları yönünden belediyemiz bu konuda çok güzel hizmet sunuyor. Vatandaşlarımıza da Belediyemiz aracılığıyla dokunacağız. Bu da bizi mutlu ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e de desteğinden ötürü teşekkür ederiz."



Şefkat Eli Mağazasına nasıl başvuru yapılır?



İhtiyaç sahibi vatandaşlar ilk olarak Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuru yapıyor. Daha sonra belediye çalışanı sosyologlar evlere tespit çalışması yapıyor. Şefkat Eli mağazası da her üç ayda bir uygun görülen ailelere kıyafet desteği sağlıyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yılda 4 kez bu hizmet veriliyor. - İSTANBUL