Kızılay'dan şehit çocuğuna anlamlı ziyaret - Son Dakika

Türk Kızılayı Adana Şubesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan polisin 3 yaşındaki kızını evinde ziyaret ederek hediye verdi.



Dünyayı saran Korona virüs salgını nedeniyle Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene evlerde kutlanıyor. Kızılay Adana Şubesi de, 23 Nisan sebebiyle anlamlı bir ziyarette bulundu.



15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki eğitim tesislerine yapılan saldırı sonucu şehit olan Adanalı ikiz kardeşlerden Ahmet Oruç'un 3 yaşındaki kızı Hifa Oruç'u Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Bölge Başkanı Ramazan Saygılı, evinde bizzat ziyaret etti.



Balonlar ve bayraklarla süslenen Kızılay aracı ile Ahmet Oruç'un evine giden Saygılı ve Kızılay gönüllüleri, Hifa Oruç'a ve mahallede bulunan çocuklara hediyeler ve bayraklar dağıttı.



Bu sırada konuşan Ramazan Saygılı, "Bu sene tüm dünyayı saran pandemi sebebiyle Cumhuriyetimizin ilanının 100'ncü yılını evlerimizden kutluyoruz. Kızılay olarak bu süreçte her zaman ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olduk, bugün ise çocuklarımızın yanındayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl evvel tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, şehit polis memurumuz Ahmet Oruç'un biricik kızı Hifa'nın yüzünü güldürmek istedik" dedi.



Şehit eşi ve çocuğu ise ziyaretten mutlu olduklarını söyleyerek Başkan Ramazan Saygılı ve tüm Kızılay gönüllülerine teşekkür etti. - ADANA