Kızılay'dan sel bölgelerindeki vatandaşlara destek - Son Dakika
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Kızılay'dan sel bölgelerindeki vatandaşlara destek

12.06.2022 17:58
Kızılay'dan sel bölgelerindeki vatandaşlara destek

Yurdun dört bir yanını etkisi altına alan yağışlı hava bazı şehirlerde sel ve su taşkınlarına neden olurken Kızılay afet uzmanları da selzede vatandaşlar ile çalışmalarda bulunan ekiplere desteklerine devam ediyor.

Yurdun dört bir yanını etkisi altına alan yağışlı hava bazı şehirlerde sel ve su taşkınlarına neden olurken Kızılay afet uzmanları da selzede vatandaşlar ile çalışmalarda bulunan ekiplere desteklerine devam ediyor. Bir yandan da meteorolojik uyarıları takip eden Kızılay, başka şehirlerdeki olası sel durumları için de hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Sağanak ve yağışlı havanın olumsuz etkilediği Ankara'nın ilçeleri ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde battaniye, gıda kolisi ve mobil beslenme araçlarıyla kumanya ile su dağıtımında bulunan Kızılay, yardım faaliyetlerinin yanı sıra ihtiyaç tespitleri de yapıyor.

Kızılay Şubeleri ve gönüllülerle de koordinasyon halinde olan Kızılay afet uzmanları, yağışların etkili olduğu bölgelerdeki son gelişmeleri de yakından takip ediyor.

İhtiyaç durumuna karşın tüm hazırlıklarını yapan Kızılay, sellerin etkilerini azaltmak için yardım çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.


Kızılay'dan sel bölgelerindeki vatandaşlara destek
Kızılay'dan sel bölgelerindeki vatandaşlara destek
Kızılay'dan sel bölgelerindeki vatandaşlara destek
Kızılay'dan sel bölgelerindeki vatandaşlara destek
Kızılay'dan sel bölgelerindeki vatandaşlara destek
Kızılay'dan sel bölgelerindeki vatandaşlara destek
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kızılay, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'dan sel bölgelerindeki vatandaşlara destek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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