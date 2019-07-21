Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan selde zarar gören ailelere yardım
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Kızılay'dan selde zarar gören ailelere yardım

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kızılay Derneği Şubesi tarafından selde zarar gören 14 aileye gıda ve eşya yardımında bulundu.

Kızılay'dan selde zarar gören ailelere yardım, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kızılay Derneği Şubesi tarafından selde zarar gören 14 aileye gıda ve eşya yardımında bulundu.

Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri önceki gün ilçede yaşanan selden zarar gören 14 aileyi ziyaret ederek gıda, ev eşyası ve nakit yardımda bulundu. Kızılay olarak her zaman yardıma ihtiyacı olan mağdur insanların yanlarında olacaklarını ifade eden Ciğer, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diledi. Ciğer Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık, Kepez, Kışla, Kırmacı mahalleleri ile Gülüç Beldesi'nde ki ailelere yardımların teslim edildiğini ifade etti. - ZONGULDAK
Zonguldak, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:18 Kaynak: İHA
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