Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Sığınmacı Ailelere Yardım Eli

Kızılay'dan Sığınmacı Ailelere Yardım Eli

51 dakika önce

Türk Kızılayı Sivas Şube Başkanlığı tarafından kentte yaşayan 500 sığınmacı aileye çeşitli yaşam malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıtıldı.

Kızılay'dan Sığınmacı Ailelere Yardım Eli, System.String[]
Türk Kızılayı Sivas Şube Başkanlığı tarafından kentte yaşayan 500 sığınmacı aileye çeşitli yaşam malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıtıldı.

Kızılay Afet Şefliğinde gerçekleştirilen program öncesi Vali Salih Ayhan, Kızılay'ın depolarında incelemelerde bulunarak Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar'dan bilgi aldı.

Daha sonra yardım malzemesi dağıtım programına geçildi. Programda konuşan Vali Ayhan, Kızılay'ın kamu hizmeti vermesine rağmen gönüllülük usulüne göre çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Türk Kızılayı'nın Türkiye'nin yüz akı olduğunu ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Kızılay, hem içeride hem de dışarıda gönül coğrafyamızın en güzel temsilcisi. Kızılay Sivas şubemiz yeni bir genel kurul yaptı, taze bir kan ve yeni bir heyecanla yoluna hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu tür kurumları bizim de desteklememiz lazım. Her zaman yanınızdayız. Sizlere ve hayır yapanlara teşekkür ediyorum. Devletimizin şefkatli eli her zaman vatandaşımızın omuzunda olacak. Dindaşlarımızı, soydaşlarımızı ve gönül coğrafyamızda yaşayanları hiçbir zaman unutmayacağız."

Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar ise mülteciliğin kolay olmadığını belirterek, "Vatanını, toprağını, evini, yurdunu, ocağını bırakarak buralara gelmek dünyada yaşanacak en zor işlerden biridir. Bizler sizi misafir etmekten onur duyarız ama inşallah en kısa zamanda yurdunuza dönersiniz. Bizler Kızılay olarak elimizden geldiğince sizlerin yanında olacağız." şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, 4 sığınmacı aileye yatak, battaniye ve hijyen seti verdi.

Kızılay Sivas Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan diğer paketlerin ise mülteci ailelerin evlerine teslim edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:51 Kaynak: AA

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