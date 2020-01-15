Kızılay'dan Silopi'de

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Genç Kızılay Şırnak Şubesince "Memleket Kokulu Kitaplar" projesi kapsamında lise öğrencilerine kitap dağıtıldı.

Proje çerçevesinde Senan İdin Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Genç Kızılay gönüllüleri, öğrencilere derslere yönelik yardımcı kaynak kitap kitap verdi, Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Okul Müdürü Sait Tunç, Kızılay gönüllülerine ziyaretlerinden ve eğitime olan katkılarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Yardımcı kitapların öğrenciler için çok faydalı olacağını vurgulayan Tunç, eğitime yönelik her projenin değerli olduğunu sözlerine ekledi.