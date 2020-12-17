Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak - Son Dakika

Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak

17.12.2020 12:35
Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak, System.String[]

TÜRK Kızılay İzmir Şubesi tarafından hayırseverlerin desteğiyle Şırnak'ın Uludere ilçesindeki 300 öğrenciye eğitim seti ve oyuncak dağıtıldı.

TÜRK Kızılay İzmir Şubesi tarafından hayırseverlerin desteğiyle Şırnak'ın Uludere ilçesindeki 300 öğrenciye eğitim seti ve oyuncak dağıtıldı. Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, "Şırnak, depremde bizim yanımızdaydı. Biz de bugün Şırnak'a gelerek buradaki evlatlarımızın yanında olduk" dedi.

Uludere'ye bağlı Yemişli köyü Umut Işığı İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Duygu Yılmaz'ın talebi üzerine harekete geçen Türk Kızılay İzmir Şubesi'nce hayırseverlerin de desteğiyle 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak gönderildi. Türk Kızılay Şırnak Şubesi Başkanı Muhittin Benek ile beraber köye gelen Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Baykalmış, okul müdürü Göksel Bozkurt ve öğretmenlerle 300 öğrenciye eğitim seti ve oyuncakları dağıttı.

'ŞIRNAK BİZİM YANIMIZDAYDI, BİZ DE EVLATLARIMIZIN YANINDAYIZ'Sınıf öğretmen Duygu Yılmaz'ın kendilerine sosyal medya üzerinden ulaştığını aktaran Fahri Baykalmış, "Bazı eksikliklerle ilgili talepleri olmuştu. Biz de İzmir Kızılay'ı olarak zaten eğitim noktasındaki çalışmalara ciddi destekler veriyorduk. Buradan gelen talepleri değerlendirdik. Bağışçılarımıza da bu taleplerimizi ilettikten sonra evlatlarımızın eğitim hayatına katkı sunabileceğimiz, okuma materyallerini bağış olarak temin ettik. Daha sonra Şırnak başkanımızla irtibat kurduk. Öğrencilere dağıtılmak üzere emanetleri getirdik. Tabi İzmir bir depremden çıktı. Özellikle deprem döneminde de Türk Kızılay'ı faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ve afetzedelerin yanında oldu. Biz bu konuda Şırnak başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar da İzmir depreminde 2 TIR dolusu malzeme ile destek olmuşlardı. Şırnak bizim yanımızdaydı. Biz de bugün Şırnak'a gelerek buradaki evlatlarımızın yanında olduk" dedi.Yemişli Umut Işığı İlkokulu öğretmeni Duygu Yılmaz ise geçen yıl da Türk Kızılay İzmir Şubesi'nin desteklerini gördüklerini dile getirerek, "Geçen yıl bizlere oyuncak, kitap, kırtasiye yardımlarında bulundular. Öğrencilerimiz çok güzel bir sene geçirdi. Bu sene de yine kitap yardımı istedim. Bütün eksiklerimizi söyledim. Yine bizi mağdur etmediler. Buraya kadar geldiler. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak
Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak
Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak
Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak
Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak
Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak
Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak
Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak
Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak
Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak

Oyuncak, Kızılay, Şırnak, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Şırnaklı 300 öğrenciye, eğitim seti ve oyuncak - Son Dakika


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