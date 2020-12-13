Kızılay'dan sokağa çıkma kısıtlamasında randevulu kan bağışı - Son Dakika

Kızılay'dan sokağa çıkma kısıtlamasında randevulu kan bağışı

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından, kan bağışçıları muaf tutuldu. Türk Kızılay'ına ait www.kanver.org.tr internet sitesi üzerinden kan bağışı için randevu alan vatandaşlar, rahat bir şekilde evlerinden çıkarak kan bağışına destek oldu.Kovid-19 ile mücadele kapsamında aylardır ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay'ının kan stokları, pandeminin yeniden yükselişe geçmesi ve kış koşularının hissedilmeye başlaması ile düşüş eğilimine girdi. Gerek hastanelerde acil kan bekleyen hastalar gerekse pandemi nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için kan ve plazma bağışçıları, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.Bu kapsamda, koronavirüs ile mücadele kapsamında Cuma günü akşam saat 21.00 itibariyle başlayan ve Pazartesi sabahı saat 05.00'a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında Muş 'ta, Türk Kızılay'ı kan bağış kampanyasını sürdürdü. Kısıtlamada Türk Kızılay'ına ait www.kanver.org.tr internet sitesi üzerinden kan bağışında bulunabilmek adına randevu alan vatandaşlar, gelen mesaj üzerine İstasyon Caddesindeki Valilik binası önünde bulunan kan bağışı aracına gitti. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen güvenlik güçlerine de Kızılay'dan gelen mesajı göstererek, cezai işlemden kurtuldu. Kendi imkanlarıyla rahat bir şekilde evlerinden çıkarak Türk Kızılay'ına ait araca gelen vatandaşlar, kan bağışında bulundu.Kan bağışı aracının son derece hijyenik bir ortama sahip olduğunu ve maske, sosyal mesafe ile dezenfekten kurallarına titizlikle uyulduğunu söyleyen Türk Kızılay'ı Muş Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Kotan, stoklarda meydana gelen azalmalarla birlikte vatandaşları kan bağışına beklediklerini söyledi. Haftanın 7 günü kan bağışı aldıklarının altını çizen Kotan, "Pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Kan bağışı noktasında biraz düşüşler var ve Türk Kızılay'ı olarak bizler de bu durumdan etkilendik. Haftanın yedi günü bütün Türkiye 'de ve Muş'ta kan bağışı kampanyası alıyoruz. Bağışçılarımız kan bağışına internet üzerinden kanver.org.tr giriş yapıp, TC kimlik numaralarıyla istedikleri saatte randevu alabiliyorlar. Randevulu bir şekilde sokağa çıkabiliyorlar. Genelgede zaten kan bağışına gelen vatandaşlarımızın muafiyeti var" diye konuştu.'KAN SÜREKLİ BİR İHTİYAÇTIR'Kan bağışının bir sosyal dayanışma örneği olduğuna dikkat çeken Kotan, "Hastanelerde, stoklarda sıkıntılar olduğu söyleniyor. Bizlerde bunları önlemek amacıyla, haftanın yedi günü çalışıyoruz. Bağışçılarımız geldiği zaman ilk, ellerini dezenfekte ediyoruz. Zaten kan bağışı aracımıza girişte ateş ölçümleri yapılıyor. Kan değerlerine bakıyoruz ve sosyal mesafeyi koruyoruz. Ayrıca maske ve siperlik kullanıyoruz. Türk Kızılay'ı olarak koronavirüsün buluşması noktasında bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın bu noktada desteklerini bekliyoruz. Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Sürekli kan ihtiyaçları oluyor. Bunu tedarik edecek tek şey insandır. İnsandan alabiliyoruz. Kan laboratuvarda üretilmeyen tek sıvıdır. Bunun içinde vatandaşlarımızdan destek istiyoruz" dedi.

Kan bağışçılarından Baki Can, internet üzerinden randevu aldıklarını ve daha sonrasında rahat bir şekilde evlerinden çıkarak, kan bağışına destekte bulunduklarını söyledi. Ömer Aytemiş ise uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen internet üzerinden randevu alarak, rahat bir şekilde kan bağışında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.