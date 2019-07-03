Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan tekerlekli sandalye yardımı
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Kızılay'dan tekerlekli sandalye yardımı

59 dakika önce

Türk Kızılayı Muradiye Şubesince 84 yaşındaki bedensel engelli İbrahim Döğer'e tekerlekli sandalye verildi.

Kızılay'dan tekerlekli sandalye yardımı, System.String[]
Türk Kızılayı Muradiye Şubesince 84 yaşındaki bedensel engelli İbrahim Döğer'e tekerlekli sandalye verildi.
Şube Başkanı Selçuk Yay, Yenişehir Mahallesindeki evinde ziyaret ettiği Döğer'e beraberinde götürdüğü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.
İhtiyaç sahibi vatandaşların yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Yay, genel müdürlük tarafından gönderilen tekerlekli sandalyeyi Döğer'e teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
İlçedeki tüm engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Yay, "Her sağlam insanın bir engelli adayı olduğu unutulmamalıdır. Engellilere karşı sorumluluğumuzu bilmeliyiz. Tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:55 Kaynak: AA
Türk Kızılayı, Muradiye, Döğer, Kültür Sanat
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