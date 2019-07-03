Kızılay'dan tekerlekli sandalye yardımı
59 dakika önce
Türk Kızılayı Muradiye Şubesince 84 yaşındaki bedensel engelli İbrahim Döğer'e tekerlekli sandalye verildi.
Türk Kızılayı Muradiye
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:55 Kaynak: AA
Şubesince 84 yaşındaki bedensel engelli İbrahim Döğer
'e tekerlekli sandalye verildi.
Şube Başkanı Selçuk
Yay, Yenişehir
Mahallesindeki evinde ziyaret ettiği Döğer'e beraberinde götürdüğü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.
İhtiyaç sahibi vatandaşların yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Yay, genel müdürlük tarafından gönderilen tekerlekli sandalyeyi Döğer'e teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
İlçedeki tüm engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Yay, "Her sağlam insanın bir engelli adayı olduğu unutulmamalıdır. Engellilere karşı sorumluluğumuzu bilmeliyiz. Tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun." dedi.
Balık derisi hastası Kayra'nın yardım çığlığı: Para değil krem istiyorum
75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü
Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü
Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi