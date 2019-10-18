Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Trabzonspor Kulübüne ziyaret
Son Dakika Spor Kızılay'dan Trabzonspor Kulübüne ziyaret

Kızılay'dan Trabzonspor Kulübüne ziyaret

31 dakika önce

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Kızılay'dan Trabzonspor Kulübüne ziyaret, System.String[]

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Ziyarette Baran, bordo-mavili kulübün asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ile görüş alışverişinde bulundu.

Baran, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Trabzonspor Kulübü tarafından düzenlenen "Kurtarmak Bizim Kanımızda Var" kampanyasına verdikleri destekten dolayı kulübe teşekkür etti.

Kampanyaya yapılan kan bağışının kulübün kuruluş tarihi olan 1967 rakamının çok üzerinde bir bağış sağlandığını ifade eden Baran, verilen kanların şimdiden hayat kurtarmaya başladığını kaydetti.

Mehmet Yiğit Alp de Kızılay heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, heyete Trabzonspor forması hediye etti. Baran da yönetim kurulu üyelerine plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Doğu Karadeniz, Trabzonspor, Kızılay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:40 Kaynak: AA
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