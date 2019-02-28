Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Tutuklu ve Hükümlülere Giyim Yardımı

Kızılay'dan Tutuklu ve Hükümlülere Giyim Yardımı

58 dakika önce

Türk Kızılayı Menteşe Şubesi, kapalı ve açık ceza infaz kurumundaki 20 tutuklu ile hükümlüye kıyafet ve ayakkabı yardımı yaptı.

Kızılay'dan Tutuklu ve Hükümlülere Giyim Yardımı, System.String[]
Türk Kızılayı Menteşe Şubesi, kapalı ve açık ceza infaz kurumundaki 20 tutuklu ile hükümlüye kıyafet ve ayakkabı yardımı yaptı.


Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ının amacının her nerede görülür ise hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye ve hafifletmeye çalışmak olduğunu söyledi.


Gürbüz, bu kapsamda, Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından gönderilen 200 parça, kışlık mont, tişört, iç çamaşırı, gömlek ve kazağı Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz ile yapılan görüşme doğrultusunda kapalı ve açık ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülere ulaştırdıklarını dile getirdi.


Kızılay'ın ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesi olmaya devam edeceğini belirten Gürbüz, "Türk Kızılayı olarak amacımız insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmektir." dedi.


Gürbüz, dil, din, ırk ayrımı gözetmeden çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay'ının dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insana yardım eli uzattığını belirterek, şunları kaydetti:


"Türk Kızılay'ı sadece Muğla'da değil, Türkiye'nin ve dünyanın farklı kentlerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyor. Her geçen gün insani yardım alanında yürüttüğü yardım çalışmaları ile kapasitesini arttıran Türk Kızılay'ı insani yardım çalışmalarında küresel bir aktör haline gelmiştir. Türk Kızılay'ı son 10 yılda 138 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale etmiş, ihtiyaç sahiplerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamıştır."


Tutuklu ve hükümlüler Türk Kızılay'ına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:15 Kaynak: AA

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