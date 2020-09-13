Kızılay'dan üç engelliye tekerlekli sandalye - Son Dakika

VAN (İHA) – Kızılay tarafından Van'ın Muradiye ve Çaldıran ilçelerindeki üç engelliye tekerlekli sandalye verildi.

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, Çaldıran Beyazıt Mahallesi'nde ikamet eden 21 yaşındaki Zilan Ayaz, Muradiye Topuzarpa Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki Yıldız Koçhan ve 85 yaşındaki Hüsna Tanrıverdi'ye Sosyal Hizmetler Müdürü Erkan Bayram ile birlikte tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti. Yay, "Bu pandemi döneminde evlerinin önünde tekerlekli sandalye ile gezebilecekler, bu bağlamda engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermekte bize yardımcı olan ve destek veren hayırseverlerimizden de Allah razı olsun. Her zaman yanımızda olan ve her istediğimize olumlu karşılık vererek bizleri yalnız bırakmayan gönüllülerimize engelliler adına teşekkür ediyorum" dedi. - VAN