Türk Kızılay, Ukrayna'ya ilk yardım konvoyunu bugün yola çıkarıyor - Son Dakika
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Türk Kızılay, Ukrayna'ya ilk yardım konvoyunu bugün yola çıkarıyor

25.02.2022 11:31
Türk Kızılay, Ukrayna'ya ilk yardım konvoyunu bugün yola çıkarıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçlar için bölgeye insani yardım konvoyu çıkaracaklarını bildirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçlar için bölgeye insani yardım konvoyu çıkaracaklarını bildirdi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, Ukrayna Kızılhaç'ının, ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanması için Türk Kızılay'dan destek istemesi üzerine içerisinde 210 metrekarelik genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemelerinin bulunduğu 3 tır insani yardım malzemesinin hazır hale getirildiği belirtildi.

Söz konusu yardım konvoyunun bugün Ukrayna'ya hareket etmesinin planlandığı kaydedildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kızılay ekibimiz depo çadırları, evlerini terk etmiş insanlara yönelik afet barınma çadırları ve tahliye olan vatandaşlarımıza da destek verecek seyyar ikram araçları ile bölgeye hareket ediyor." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay, Ukrayna'ya ilk yardım konvoyunu bugün yola çıkarıyor
Türk Kızılay, Ukrayna'ya ilk yardım konvoyunu bugün yola çıkarıyor
Türk Kızılay, Ukrayna'ya ilk yardım konvoyunu bugün yola çıkarıyor
Türk Kızılay, Ukrayna'ya ilk yardım konvoyunu bugün yola çıkarıyor
Türk Kızılay, Ukrayna'ya ilk yardım konvoyunu bugün yola çıkarıyor

YORUMLAR
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Ukrayna, Kızılay, Medya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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