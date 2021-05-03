Kızılay'dan uygulamadaki polislere yemek ikramı - Son Dakika

Kızılay'dan uygulamadaki polislere yemek ikramı
03.05.2021 12:21
Türk Kızılay Kayseri Şubesi, iftar vaktinde uygulama noktasında bulunan polislere yemek ikramında bulundu.
Türk Kızılay Kayseri Şubesi, iftar vaktinde uygulama noktasında bulunan polislere yemek ikramında bulundu.
Türk Kızılay Kayseri Şube gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile şehrin farklı bölgelerinde uygulamada görev yapan polislere iftar vaktinde 450 adet yemek ikram etti. - KAYSERİ
Son Dakika Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti