Kızılay'dan uzaktan eğitime yakın destek - Son Dakika

Kızılay'dan uzaktan eğitime yakın destek

12.10.2020 11:18

Kızılay'dan uzaktan eğitime yakın destek Dünya çapında yaşanan Covid-19 salgınının başından bu yana mağdur olan vatandaşlara yönelik nakdi, gıda ve hijyen yardımları yaparken hastalar için immün plazma bağışı, sağlık çalışanlarına da destek çalışmaları yürüten Türk Kızılay, uzaktan eğitimde...

Kızılay'dan uzaktan eğitime yakın destek

İSTANBUL - Dünya çapında yaşanan Covid-19 salgınının başından bu yana mağdur olan vatandaşlara yönelik nakdi, gıda ve hijyen yardımları yaparken hastalar için immün plazma bağışı, sağlık çalışanlarına da destek çalışmaları yürüten Türk Kızılay, uzaktan eğitimde teknik ekipmana ihtiyaç duyan öğrenciler için de harekete geçti.

Kızılay, "Senin Desteğin Oldukça Her Ev Bir Okul" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasıyla, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan uzaktan eğitimle öğrenimini sürdüren ve ihtiyaç duyduğu belirlenen öğrencilere, bilgisayar ile internet gibi gerekli teknolojik alt yapıyı sağlayacak.

Covid-19 salgını sonrasında uygulanan tedbirlerin arasında yer alan uzaktan eğitim programıyla öğrenim hayatına devam eden öğrenciler için bilgisayar ve internet daha önemli hale geldi. Okullarından uzak kalan, evlerinde televizyon, bilgisayar ve interneti olmayan ihtiyaç sahibi öğrenciler içinse seferber olundu.

Türk Kızılay da Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi öğrenciler için, "Senin Desteğin Oldukça Her Ev Bir Okul" sloganı ile bir bağış kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Kızılay'a yapılan bağışlarla temin edilecek ekipmanlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tespit edilen öğrencilere ulaştırılacak.

Öğrencilerin ihtiyaçları bağışlarla giderilecek

Uzaktan eğitimde eşitlik sağlayacak kampanyayla gerekli olan teknik ekipmana erişim imkanı olmayan öğrencilerin ihtiyaçları hayırseverlerin vereceği destekle giderilecek.

Hayırseverler, ihtiyaç sahibi çocukların eğitim hayatlarına devam etmelerine destek olarak geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için www.kizilay.org.tr web sitesindeki ve mobil uygulamadaki bağış sayfasını kullanabilirler. Ayrıca 168 ücretsiz çağrı hattından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, Kızılay şubelerinden, elektronik bankacılık bağış tahsilatı menülerinden bağışta bulunulabiliyor. Tüm GSM operatörleri üzerinden de 2868'e "EĞİTİM" yazıp SMS gönderilerek de 10 TL bağış yapılabiliyor.

Kızılay'dan uzaktan eğitime yakın destek
Kızılay'dan uzaktan eğitime yakın destek
Kızılay'dan uzaktan eğitime yakın destek
Kızılay'dan uzaktan eğitime yakın destek

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay'dan uzaktan eğitime yakın destek - Son Dakika

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