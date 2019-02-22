Kızılay'dan Yaşlı Kadına Tekerlekli Sandalye

Türk Kızılayı Muradiye Şubesince 88 yaşındaki Huriye Tamusta'ya tekerlekli sandalye verildi.

Türk Kızılayı Muradiye Şubesince 88 yaşındaki Huriye Tamusta'ya tekerlekli sandalye verildi.



Şube Başkanı Selçuk Yay, yaptığı açıklamada, yaşlı kadının hastalığı nedeniyle yürüyemediğini bu nedenle kendisine tekerlekli sandalye almaya karar verdiklerini söyledi.



Engelli, yaşlı ve yatalak hastaların hayır dualarını almaya çalıştıklarını ifade eden Yay, özellikle yaşlı ve engellilere karşı herkesin duyarlı olmasını istedi.



Kayınvalidesi Tamusta'yı yanına alarak, bakımını üstlendiğini belirten İlhan Demir de Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Metrobüs Durağındaki Şarj Bisikleti Görenleri Şaşırttı

Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış

Siirt'in Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzetleri Gençlerle Geleceğe Taşınacak

AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın