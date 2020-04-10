Kızılay'dan yaşlı kadına yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay'dan yaşlı kadına yardım eli - Son Dakika

Kızılay'dan yaşlı kadına yardım eli

15 dakika önce

Kahramanmaraş'ta harabe bir evde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı kadına, Kızılay tarafından yardım eli uzatıldı.

Kızılay'dan yaşlı kadına yardım eli, System.String[]

Kahramanmaraş'ta harabe bir evde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı kadına, Kızılay tarafından yardım eli uzatıldı.

Kızılay ekipleri, yardıma muhtaç yaşlı kadın olduğu bilgisi üzerine Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde yaşayan Şerife Bilir'in (65) evine giderek yardımlarda bulundu. Hijyenik olmayan ve harabe bir evde yaşam mücadelesi veren yaşlı kadının tüm ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanacak.

Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara yardım etmek için insanların Kızılay'a destek vermesi gerektiğini söyleyen Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, "Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine yardım çalışmalarımız devam ediyor. Biz çok çok ihtiyaç sahibi insanlarla karşılaşıyoruz. Tek başımıza bizlerin de bazen gücü yetmiyor. Bütün vatandaşlarımız da destek vermek isteyenler varsa bize ulaşsın biz Şerife teyzemizin adresine ulaştıracağız" dedi.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fatma Deveboynu ise, "Eve geldiğimde teyzemiz yemeğini kedilerle yiyordu. O elindekini hayvanlarıyla paylaşırken biz de varlığımızı bakıma muhtaç insanlarımızla paylaşmalıyız" diye konuştu.

Yardım edenlere dua eden Şerife Bilir ise, "Burada çok zor şartlarda yaşıyoruz. Genellikle pilav, domates ve yumurta gibi yiyecekler yiyoruz. Allah'ım bize yardım edenlere ömürler versin ve kazadan beladan saklasın" diye konuştu.

(İHA)

Kahramanmaraş, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:30 Kaynak: İHA

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