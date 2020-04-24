Kızılay'dan yerleşik yabancılara yardım çağrısı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde Türk Kızılayı Şubesi yerleşik yabancılara yardım çağrısında bulunarak, destek vermeleri istendi.



Ramazan ayının başlamasıyla ihtiyaç sahiplerine yardımları sürdüren Kızılay Alanya Şubesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yerleşik yabancılara da yardım çağrısında bulunuldu. Çağrıda, yerleşik yabancıların da Kızılay'a destek vermesi istendi.



Kızılay Alanya Şubesi Başkanı Mehmet Dikici tarafından İngilizce yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi: "Değerli komşularımız. Bildiğiniz gibi, korona virüs salgını nedeniyle özellikle Alanya'mızın turizm sektörü çok olumsuz etkilendi. Sektör çalışanları işsiz kaldı. Günlük (yevmiyeci) çalışan işçilerimiz de işsiz kaldı. Önümüz Ramazan ve ihtiyaç sahibi aileler arttı. Bu günleri hep beraber yardımlaşarak atlatabiliriz. Türk Kızılay bu günler için var. 152 yıldır dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerine yardım eden kampanya başlattı. 'Alanya'da hiç kimse gece yatağa aç girmesin' diyoruz. Dertler paylaştıkça bitecek. Yeter ki inan buna." - ANTALYA