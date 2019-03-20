Son Dakika Haberleri: Kızılay Deprem Bölgesinde 2 Bin Kişiye Yemek Dağıttı

Kızılay Deprem Bölgesinde 2 Bin Kişiye Yemek Dağıttı

3 dakika önce

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde depremle sarsılan ve yıkımım meydana geldiği Acıpayam ilçesinde Türk Kızılayı tarafından yaklaşık 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı.

Kızılay Deprem Bölgesinde 2 Bin Kişiye Yemek Dağıttı, System.String[]
Denizli'de 5.5 büyüklüğünde depremle sarsılan ve yıkımım meydana geldiği Acıpayam ilçesinde Türk Kızılayı tarafından yaklaşık 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı. Kızılay görevlileri yaşlı ve sağlık durumları iyi olmayanların yemeklerini masalarına kadar götürdü.

Acıpayam ilçesinde saat 09.34'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından 30 ev yıkılmış 50'nin üzerinde evde de hasar meydana geldi. Depremin ardından bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri sıcak yemek dağıtımı için seyyar mutfaklar kurdu. Mutfaklarda yaklaşık 2 bin kişilik etli pilav, çorba ve ayrandan oluşan menü hazırlandı. Akşam saatlerinde ise hazırlanan yemekler vatandaşlara dağıtıldı. Kızılay görevlileri yemek almak için sıraya giremeyecek durumda olan yaşlı ve sağlık durumu iyi olmayan vatandaşlara yemekleri masalarına kadar götürdü. Kızılay ekipleri bölgede mağduriyet yaşanmaması için yoğun bir uğraş veriyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

Denizli, Acıpayam, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli Depremine Canlı Yayında Yakalandılar! Denizli'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem Son Dakika! MGK Toplantısı Sonrası Yazılı Açıklama Yapıldı: Asla İzin Vermeyeceğiz İstanbul'u Kana Bulayacaktı! DEAŞ'lı Terörist Saklandığı Evde Yakalandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 21:34:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılay Deprem Bölgesinde 2 Bin Kişiye Yemek Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]