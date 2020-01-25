Kızılay, deprem bölgesinde sıcak yemek dağıtımına başladı - Son Dakika
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Kızılay, deprem bölgesinde sıcak yemek dağıtımına başladı

7 saat önce

Türk Kızılay, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kurduğu mobil ve sahra mutfaklarıyla depremzedelere sıcak yemek dağıtımına başladı.

Kızılay, deprem bölgesinde sıcak yemek dağıtımına başladı, System.String[]

Türk Kızılay, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kurduğu mobil ve sahra mutfaklarıyla depremzedelere sıcak yemek dağıtımına başladı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, depremzedelerin olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan yardım malzemeleri bölgeye sevk ediliyor.

Kızılay, yaklaşık 5 biner kişiye sıcak yemek dağıtımı yapabilecek kapasiteye sahip mobil mutfakları ise Erzurum, Erzincan, Muş ve Adana'dan deprem bölgesine kısa sürede ulaştırdı. Sıcak yemek üretimine başlayan Kızılay ekipleri, depremzedelerin ihtiyacını karşılamaya başladı.

Ekipler, evleri yıkılan veya ağır hasar alan ve geceyi sokakta geçirmek durumunda kalan afetzedelere, gece boyunca da mobil ikram araçları ile sıcak çorba ve içecek dağıttı.

Depremden psikolojik olarak da ciddi şekilde etkilenen afetzedelerin, içinde bulundukları durumdan en az hasarla kurtulabilmeleri için psikososyal destek çalışmaları başlatan Kızılay, 24 sağlık ve psikososyal destek uzmanı ile yaklaşık 2 bin kişilik gönüllü desteğini de alarak bütün imkanları kullanıyor.

Bölgedeki yardım çalışmalarını yürütmek üzere 206 afet uzmanını görevlendiren Kızılay, 33 öncü araç, 5 biner kişilik 4 mobil mutfak ve 7 ikram aracını bölgede hizmete sundu. 2 bin 500 çadır, 5 biner kişilik 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 875 battaniye, 5 bin 79 yatak ve 1563 adet ısıtıcı da bölgeye ulaştırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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