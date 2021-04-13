Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek - Son Dakika

Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek

13.04.2021 20:38

Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi Başkanı Mesut Işık, Ramazan ayı boyunca 180 bin kişiye iftar yemeği ve iftar kumanyası ikram etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek

DİYARBAKIR - Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi Başkanı Mesut Işık, Ramazan ayı boyunca 180 bin kişiye iftar yemeği ve iftar kumanyası ikram etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türk Kızılayı Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, Ramazan ayı boyunca yapacakları yardımlar ve etkinlikler hakkında bilgi verdi. Kızılay Hilal i Ahmer bir Ramazan ayına ulaşmanın heyecanı ile tekrar ihtiyaç sahiplerinin fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın, dul, yetim ve öksüzün, yaşlının, engellinin umudu olmaya bu ailelerimizi ziyaret ederek, dertleri ile dertlenip ayni ve nakdi yardımlar ile sevindirmeye devam edeceğini belirten Işık, "Diyarbakır Kızılay olarak tüm il ve ilçelerimizde siz değerli bağışçılarımızın, gıda kolisi, hijyen kolisi, çocuk kiti, sevgi bohçası, giyim, zekat, fitre, fidye, adak kurbanı ve diğer destekleriniz ile 20 bin Aile, 80 bin kişiye ulaşmayı hedefledik ve bu ailelerimize Ramazan sevincini yaşatmaya gayret edeceğiz. Aşevimizden Ramazan ayı boyunca 180 bin kişiye iftar yemeği ve iftar Kumanyası ikram etmeyi hedefledik. Kızılay, yalnız yaşayan Nene ve Dedelerimize 15 aydır olduğu gibi fakirliğine ve zenginliğine bakmadan evlerine AŞ ve yemek götürmeye devam edecektir" dedi.

20 bin aileye 500 lira yardım yapılacak

Kızılay olarak bağış durumu ve imkanları dahilinde toplumun en fakirinden başlayarak sınırlı sayıda olsa da ihtiyaç sahibi bazı ailelerimize bankada Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına 500 lira yatırmak sureti ile nakdi yardımda bulunmaya devam edeceklerini aktaran Işık, "Çocuk yardım kolileri ile Ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını sevindirerek Ramazanı şenlendirecek. Ramazan ayı boyunca giyim butikleri ve şube ve temsilcilikleri ile ihtiyaç sahibi ailelerimize giyim yardımında bulunarak bayram sevincini yaşatmaya devam edecek. Ramazan ayında, bedensel engelli, görme engelli, zihinsel engelli, otizm, çölyak hastası, kanser hastası ve Kelebek hastası olan ihtiyaç sahibi ailelerimize bağışçılarımızın desteği ile yardım etmeye, evlerini şenlendirmeye devam edecektir" diye konuştu.

"Her gün düzensiz göçmenlere iftar kumanyası verilecek"

Kızılay olarak Ramazan ayında hastanede şifa bekleyen hasta yakınlarına iftar kumanyası vereceklerini ifade eden Işık, "3 hastanemizin 4 noktasında bu kumanyalar verilecek ve Ramazan ayında ülkemizde misafir olan ancak Avrupa'ya göç eden düzensiz göçmenlere iftar kumanyası vermeye ve yaralı, hasta olanların yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Gelin el verin, destek verin bu Ramazan ayında yoksulların evlerini şenlendirelim, yapacağımız yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerimizi sevindirelim" şeklinde konuştu.

Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek
Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek
Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek
Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek

iftar yemeği, Diyarbakır, Ramazan, Kızılay, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uzmanlar kısmi kapanmayı değerlendirdi: Bu bir başlangıç, çekicin ilk darbesi Uzmanlar kısmi kapanmayı değerlendirdi: Bu bir başlangıç, çekicin ilk darbesi Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor Çektiği Van Gölü fotoğrafı birinci olan Astronot Rubins, Van'ın tanıtım elçisi oldu Çektiği Van Gölü fotoğrafı birinci olan Astronot Rubins, Van'ın tanıtım elçisi oldu Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kapanan servisler yeniden açıldı, hastanenin ışıkları salgının boyutunu ortaya koydu Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kapanan servisler yeniden açıldı, hastanenin ışıkları salgının boyutunu ortaya koydu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu

Son Dakika Haberleri
17:22 Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim
17:18 Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi
17:08 Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu
16:55 Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:15 Koronavirüs bir bakanı daha istifaya sürükledi! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden ayrıldı
16:05 Ziraat Türkiye Kupası finaline İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar         
21:11
Zeki Uzundurukan'dan gündeme bomba gibi düşen iddia: Fatih Terim istifa edebilir Zeki Uzundurukan'dan gündeme bomba gibi düşen iddia: Fatih Terim istifa edebilir         
20:44
'Babamı, annemi korumak için öldürdüm' diyen gence verilen meşru müdafaa kararı hapse çevrildi 'Babamı, annemi korumak için öldürdüm' diyen gence verilen meşru müdafaa kararı hapse çevrildi         
20:11
Kafeler dahil 5 işletme, Ramazan bayramı sonuna kadar faaliyetlerine ara veriyor Kafeler dahil 5 işletme, Ramazan bayramı sonuna kadar faaliyetlerine ara veriyor         
19:47
Son Dakika: Türkiye'de 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 273 kişi vefat etti, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 273 kişi vefat etti, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi         
19:29
Şehirler arası seyahate kısıtlama getirildi Şehirler arası seyahate kısıtlama getirildi         
19:00
MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti         
17:58
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi         
15:12
Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı         
14:17
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu         
13:45
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 21:31:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay Diyarbakır şubesi, 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanyası ikram edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei