Kızılay Dursunbey Şubesi ekipleri İstiklal Marşı klibi hazırladı - Son Dakika

Kızılay Dursunbey Şubesince, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kentteki vatandaşlara mikrofon uzatarak klip hazırlandı.

İstiklal Marşı kıtalarının Dursunbey Kızılay üyeleri ve vatandaşlar tarafından seslendirildiği klip, kurumun sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.

Kızılay Dursunbey Koordinatörü Fahri Bahçavan, yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yıl dönümünde başta Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere istiklal mücadelemizde şehadete eren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.