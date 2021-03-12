Kızılay Dursunbey Şubesi ekipleri İstiklal Marşı klibi hazırladı - Son Dakika

Kızılay Dursunbey Şubesi ekipleri İstiklal Marşı klibi hazırladı
12.03.2021 09:49
Kızılay Dursunbey Şubesince, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kentteki vatandaşlara mikrofon uzatarak klip hazırlandı.
Kızılay Dursunbey Şubesince, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kentteki vatandaşlara mikrofon uzatarak klip hazırlandı.
İstiklal Marşı kıtalarının Dursunbey Kızılay üyeleri ve vatandaşlar tarafından seslendirildiği klip, kurumun sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.
Kızılay Dursunbey Koordinatörü Fahri Bahçavan, yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yıl dönümünde başta Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere istiklal mücadelemizde şehadete eren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi