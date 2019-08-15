Son Dakika Haberleri: Kızılay Düzce selzedelerini unutmadı
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Kızılay Düzce selzedelerini unutmadı

1 saat önce

Türk Kızılayı Düzce Şubesi ve Kızılay Akçakoca Temsilciliği, bağışlanan kurbanları Düzce'de meydana gelen sel felaketinde mağdur olan ailelere dağıttı.

Kızılay Düzce selzedelerini unutmadı, System.String[]
Türk Kızılayı Düzce Şubesi ve Kızılay Akçakoca Temsilciliği, bağışlanan kurbanları Düzce'de meydana gelen sel felaketinde mağdur olan ailelere dağıttı.

18 Temmuz'da meydana gelen Akçakoca ile birlikte 24 köyü sular altında bırakan sel felaketi sonrasında yüzlerce aile mağdur oldu. Selzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı Düzce Şubesi ve Türk Kızılayı Akçakoca temsilciliği, Kızılay'a bağışlanan kurbanları selzedelere ulaştırdı. Kızıyal Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri İdris Çalışkan, eski yönetim kurulu üyesi ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan tarafından kurban paylarını afet bölgesinde kapı kapı gezerek selden zarar gören ailelere dağıttılar. - DÜZCE
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
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