Kızılay ekipleri kapıları tek tek çalarak yardım yapıyor - Son Dakika

Kızılay ekipleri kapıları tek tek çalarak yardım yapıyor

04.05.2021 00:57
Kızılay ekipleri kapıları tek tek çalarak yardım yapıyor, System.String[]

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi tarafından, maddi durumu zayıf ailelerin kapıları tek tek çalınarak yardımlar yapılıyor.

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi tarafından, maddi durumu zayıf ailelerin kapıları tek tek çalınarak yardımlar yapılıyor.

Korona virüs salgını dolayısıyla tüm Türkiye genelinde süren 17 günlük kısıtlamada Türk Kızılay Adıyaman Şubesi çalışanları ve gönüllü üyeleri tarafından gıda, kıyafet ve nakit yardımı gerçekleştiriliyor. Kapı kapı dolaşarak yardım yapan Kızılay görevlileri, yaptıkları yardımlar karşısında hem mutlu oluyor hem de maddi durumu zayıf ailelerin dualarını alıyor.

17 günlük kısıtlama sürecinde 5 bin aileye yardım yapacaklarını dile getiren Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, "Bizler Türk Kızılay olarak tüm Türkiye'de, kısıtlamanın olduğu günlerde gıda paketleri, hediyelikler, kavurmalar ve nakdi yardım desteklerinde bulunmaktayız. Kısıtlama süresinde başladığı günden Ramazan'ın bitimine kadar toplam 5 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz hem il merkezimizde hem de ilçelerimizde. Hedefimizin yüzde 90'nına kavuştuk. Ramazan sonunda toplam 5 bin aileye kavuşmuş olacağız. Bu Ramazan sonuna kadar ayırmış olduğumuz bütçemiz 2,5 milyon TL. Bu 2,5 milyon TL'nin yüzde 90'nını harcadık. Vatandaşlarımızın bizlere vermiş olduğu zekatları bize başvuran ailelere özellikle yedim ailelere ve diğer ihtiyaç sahibi aileleri belirlemiş bulunmaktayız. Bizim bu belirlediğimiz ailelere genel merkezimiz tarafından SMS atılıyor ve bu ailelerimizde ilgili bankaya giderek kimlikleriyle 500 TL nakit yardımını alıyorlar. Bunun dışında da gıda, kavurma ve elbise yardımlarımız devam etmektedir. Bütün gönüllülerimizle yaklaşık 20 araçla ve 50 kişiyle şu an gıda ve kavurma yardımı yapmaktayız" dedi.

Kızılay gönüllülerinden Gülşah Boy ise "Şu anda yardım kolilerimizi ve konservelerimizi dağıtmaktayız. Yapmış olduğumuz bu iyilikten her zaman gurur duyduk. Bizler isteriz ki Adıyaman milleti de her zaman her daim yanımızda ve destekçimiz olsun. Adıyaman şubesine uğrayarak hem destek olabilirler hem de bizimle beraber bu güzel duyguyu paylaşmak isterlerse kapımız her daim açık. Çünkü iyilik herkese yakışıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kızılay, Ramazan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay ekipleri kapıları tek tek çalarak yardım yapıyor - Son Dakika


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