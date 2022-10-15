Kızılay ekipleri maden ocağındaki yardım çalışmalarına destek veriyor - Son Dakika
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Kızılay ekipleri maden ocağındaki yardım çalışmalarına destek veriyor

15.10.2022 09:46
Kızılay ekipleri maden ocağındaki yardım çalışmalarına destek veriyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrası hızla bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri, bölgede çalışma yapanlara ve madencilerin sahada bekleyen yakınlarına destek oluyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrası hızla bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri, bölgede çalışma yapanlara ve madencilerin sahada bekleyen yakınlarına destek oluyor.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu bünyesinde bulunan Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında gerçekleşen patlama haberinin alınmasının ardından Kızılay Afet Operasyon Merkezi koordinasyonunda, Düzce, Ankara Müdahale Merkezleri ile Bartın ve Zonguldak şubelerinden uzman ekipler alana gönderildi.

İlk etapta bölgeye en yakın konumda olan Kızılay Bartın Şubesi'nden uzmanlar olay yerine intikal ederek göçük altında kalan işçilerin maden sahasında bekleyen ailelerine ve bölgede işçileri kurtarmak üzere çalışan görevlilere destek olmaya başladı.

Maden patlaması bölgesinde afet uzmanları, şubeleri, gönüllüleri ile mobil beslenme araçları ile yardım çalışması yürüten Kızılay, olası ihtiyaç durumu için de ekiplerini teyakkuz halinde tutuyor.


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Kaynak: DHA

Kızılay, Amasra, Bartın, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay ekipleri maden ocağındaki yardım çalışmalarına destek veriyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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