Kızılay ekipleri Muğla'nın dört noktasında görev başında - Son Dakika

Orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler ile afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay, Muğla'nın farklı ilçelerinde süren ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlarda da görev başında. Acil ihtiyaçları karşılamaya devam eden Kızılay ekipleri, bir yandan da ihtiyaç tespitleri yapıyor.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Milas ve Seydikemer ilçelerindeki orman yangınlarından etkilenenlerin yardımına yetişen Kızılay'ın şubeleri, afet uzmanları ve gönüllüleriyle hem saha da çalışma yürüten görevlilerin hem de yangından etkilenenlerin acil ihtiyaçlarına cevap veriyor. 13 mobil beslenme aracı ve 1 sahra mutfağıyla günlük 51 farklı dağıtım noktasında vatandaşlara beslenme desteğinde bulunan Kızılay, afetin ilk gününden bu yana alanda bulunan toplam 100 insani yardım aracı ile 2 bin 342 afet uzmanı ve gönüllüsüyle birlikte sahada faaliyetlerine devam ediyor. Gıda kolisi, hijyen malzemesi, kumanya, içecek ve su gibi yardım malzemelerinin gün boyunca ihtiyaç bölgelerine ulaştırılmasını sağlayan Kızılay, günlük 10 bin 185 kişilik sıcak yemek hizmeti sunuyor. Yangın bölgelerinin durumlarını yakından takip eden ekipler, ihtiyaca göre de yönlendiriliyor. - ANKARA