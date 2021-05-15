Kızılay ekipleri Yüksekova'da güvenlik güçlerinin ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı - Son Dakika

Kızılay ekipleri Yüksekova'da güvenlik güçlerinin ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

15.05.2021 10:55
Kızılay ekipleri Yüksekova'da güvenlik güçlerinin ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kızılay ekipleri, görev başındaki güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kızılay ekipleri, görev başındaki güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

İlçenin farklı noktalarında nöbet tutan polis ekiplerini ziyaret eden ekipler, bayramlarını kutladı, kolonya ve çikolata ikram etti.

Ardından 112 Komuta Merkezi ve Yüksekova Devlet Hastanesine geçen ekipler, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kızılay Şube Başkanı Yılmaz Göksal, gazetecilere yapığı açıklamada, salgın süresince fedakarca çalışan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin yanında olduklarını söyledi.

Güvenlik güçleri, Yüksekova, Hakkari, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay ekipleri Yüksekova'da güvenlik güçlerinin ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı - Son Dakika


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