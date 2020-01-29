Kızılay, Ensar Vakfı'na 8 milyon dolarlık bağış iddiasını kabul etti

Kızılay'ın, Karaman'daki çocuklara yönelik cinsel istismar davasıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı. Kızılay söz konusu iddiaların doğruluğunu kabul etti.



CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında, "Kızılay'ın Ensar Vakfı'na bu şekilde para aktarması, hem de doğalgaz şirketinden parayı aktarması skandal" ifadesini kullandı.