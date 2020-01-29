Kızılay, Ensar Vakfı'na 8 milyon dolarlık bağış iddiasını kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kızılay, Ensar Vakfı'na 8 milyon dolarlık bağış iddiasını kabul etti - Son Dakika Dünya

Kızılay, Ensar Vakfı'na 8 milyon dolarlık bağış iddiasını kabul etti

6 saat önce

Elazığ-Malatya Depremi’nin ilk gününde para yardımı çağrısıyla tepki çeken Kızılay’ın Ensar Vakfı’na 8 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

Kızılay, Ensar Vakfı'na 8 milyon dolarlık bağış iddiasını kabul etti, System.String[]

Kızılay'ın, Karaman'daki çocuklara yönelik cinsel istismar davasıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı. Kızılay söz konusu iddiaların doğruluğunu kabul etti.


CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında, "Kızılay'ın Ensar Vakfı'na bu şekilde para aktarması, hem de doğalgaz şirketinden parayı aktarması skandal" ifadesini kullandı.

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Karaman, Kızılay, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:17 
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