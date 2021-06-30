Kızılay Erenler Şubesinden kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Türk Kızılay Erenler Şubesince kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Türk Kızılay Erenler Şube Başkanı Ahmet Özgedik, yaptığı yazılı açıklamada, kan bağışının önemine işaret ederek, "Azalan kan stoklarına dikkati çekmek amacıyla düzenlediğimiz 'İyilik aşkına haydi kan bağışına' kampanyamıza tüm halkımızı bekliyor, bu iyilik hareketinin bir parçası olmaya davet ediyoruz. 1 Temmuz'da 10.00-19.00 saatlerinde Erenler Yunus Emre Meydanı'nda lokma ikramının da gerçekleştirileceği kan bağışı programına vatandaşlarımızdan yoğun katılım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.