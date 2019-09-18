Kızılay Erzurum Bölge Kan Uzmanı İrfan Küçük'ten, Kaymakam Coşkun'a ziyaret

Kızılay Erzurum Bölge Kan Uzmanı İrfan Küçük, Kaymakam Ömer Coşkun'u ziyaret etti.



Kan bağışı organizasyonu için Bayburt'un Demirözü ilçesine gelen Kızılay Erzurum Bölge Kan Uzmanı İrfan Küçük, Kaymakam Coşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette kızılayın çalışmaları hakkında bilgiler veren Küçük, "Türk Kızılayı ihtiyaç duyulduğunda her zaman halkımızın yanındalar. Bunun yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatırken kan hizmetlerini de ciddi anlamda üstleniyor. Demirözü ilçesinin özelikle kan bağışı konusunda çok duyarlı olduğunu görmekteyiz. Çalışmalardan çok memnunuz" dedi. Kaymakam Coşkun ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Küçük'e teşekkür etti.



Kızılay Erzurum Bölge Kan Uzmanı İrfan Küçük'e ziyareti sırasında Kök Hücre Uzmanı Mustafa Ünver eşlik etti. - BAYBURT